Более 7 тысяч коек отданы под пациентов с COVID-19 в Свердловской области

Койки под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в Свердловской области отдали уже 44 больницы. Уже в период подъёма заболеваемости было отдано 7404 места.

Когда в Свердловской области была вторая волна, разворачивали 10 590 коек, однако это было во время пика пандемии. На данный момент врачи не могут точно сказать, каких масштабов будет эта волна, пишет Е1. Самое большое количество заболевших принимается в главной «ковидной» больнице — ГКБ № 40. Всего мест в ней 955, терапевтический корпус тоже был отдан под COVID-19. Пациентов пришлось отправить в другие больницы или выписать домой. Вторым по нагрузке идёт госпиталь для ветеранов войн. В нём находятся 640 пациентов. Также 415 коек развернули в ЦГКБ № 24. Кроме того, в Екатеринбурге 380 пациентов с COVID-19 примут в больнице № 6 и 337 человек — в городской больнице № 14. В области наибольшее количество пациентов готовы принять в Нижнем Тагиле. В ГКБ № 1 есть 600 мест. В больнице Сысерти находятся 232 пациента, болеющие коронавирусом. Напомним, третья волна COVID-19 началась в мае 2021 года. На данный момент темпы заболеваемости растут. Кроме того, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан: работников общепитов, магазинов и таксистов. В уральской больнице пациенты с коронавирусом заняли все койки

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