682 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Пятый день подряд на Среднем Урале регистрируется менее 700 случаев COVID-19 за сутки

Диагноз подтвердился у 140 екатеринбуржцев, а также жителей Нижнего Тагила, Режа, Верхней и Нижней Салды, ГГО и жителей других муниципалитетов. За время пандемии инфекция выявлена у 183,4 тысячи свердловчан. 502 пациента находятся в тяжелом состоянии, 316 их них подключены к аппаратам ИВЛ в отделениях реанимации.