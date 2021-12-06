682 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз подтвердился у 140 екатеринбуржцев, а также жителей Нижнего Тагила, Режа, Верхней и Нижней Салды, ГГО и жителей других муниципалитетов. За время пандемии инфекция выявлена у 183,4 тысячи свердловчан. 502 пациента находятся в тяжелом состоянии, 316 их них подключены к аппаратам ИВЛ в отделениях реанимации.
По России за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 32,1 тысячи жителей, таким образом общее число заболевших достигло 9,8 миллиона россиян.
За время пандемии от коронавируса вылечилось 159,6 тысячи человек.
По стране за все время из медучреждений выписано 8,5 миллиона россиян, из них 28 тысяч с 5 по 6 декабря.
Общее число умерших от инфекции достигло 8 627 человек.
По России за сутки скончались 1 184 пациента, всего COVID-19 унес жизни 282,4 тысячи россиян.