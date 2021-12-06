682 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

682 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
682 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:11Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Еще 682 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области с 5 по 6 декабря, сообщает региональный оперштаб.

Пятый день подряд на Среднем Урале регистрируется менее 700 случаев COVID-19 за сутки

Диагноз подтвердился у 140 екатеринбуржцев, а также жителей Нижнего Тагила, Режа, Верхней и Нижней Салды, ГГО и жителей других муниципалитетов. За время пандемии инфекция выявлена у 183,4 тысячи свердловчан. 502 пациента находятся в тяжелом состоянии, 316 их них подключены к аппаратам ИВЛ в отделениях реанимации.

По России за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 32,1 тысячи жителей, таким образом общее число заболевших достигло 9,8 миллиона россиян.

476 свердловчан выписаны из больниц за сутки

За время пандемии от коронавируса вылечилось 159,6 тысячи человек.

По стране за все время из медучреждений выписано 8,5 миллиона россиян, из них 28 тысяч с 5 по 6 декабря.

Еще 33 летальных случая зафиксировано в Свердловской области

Общее число умерших от инфекции достигло 8 627 человек.

По России за сутки скончались 1 184 пациента, всего COVID-19 унес жизни 282,4 тысячи россиян.

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