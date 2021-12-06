Новый штамм COVID-19 «омикрон» выявлен у вернувшейся из ЮАР россиянки

О первом случае нового штамма коронавируса «омикрон» рассказала российская туристка. После ее прибытия из ЮАР врачи предположили, что она заразилась новым штаммом.

Симптомы коронавируса проявились еще у нескольких туристов, пишет E1. Однако о новом штамме врачи заявили только Юлии. Туристы прибыли в аэропорт Домодедово в Москве 4 декабря. Им сразу было вручено предписание о необходимости отправиться на карантин. Однако в течение нескольких часов туристы отказывались это делать. В результате в обсерватор в Сергиевом Посаде их доставили. Там у Юлии ночью поднялась температура. У меня всю ночь была температура. Очень сильный кашель, болит горло. Думаю, меня продуло в аэропорту. С утра температура была 37,6. Взяли тест, рассказала Юлия. Он оказался положительным. Кроме того, врачи заявили, что у нее новый штамм «омикрон». Девушку и семейную пару с признаками коронавируса доставили в поселок Запрудня Московской области, где располагается еще один обсерватор, но у же для пациентов с признаками коронавируса. Напомним, новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен впервые в Южной Африке 11 ноября. Единичные случаи зарегистрированы и в других странах. Еще 1 декабря эксперты утверждали, что случаи нового штамма уже есть в России. Для тех, кто прибывает из ЮАР и граничащих стран введен обязательный двухнедельный карантин. Тяжесть, вакцинация и симптомы. Что известно о штамме коронавируса омикрон

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