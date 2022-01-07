2021 стал очередным этапом войны коронавируса и человека

Медики со всего мира говорят, что победить коронавирус в том виде, в котором он существует сейчас, можно только массовой вакцинацией населения. При этом в настоящий момент и Роспотребнадзор, и ВОЗ рекомендуют вводить ограничительные меры для населения. Например, в Свердловской области массово стали вводиться COVID-free зоны, куда пускали только тех свердловчан, у кого есть QR-код. Исключением стали аптеки и продуктовые магазины. Однако накануне Нового года губернатор региона Евгений Куйвашев отменил ограничения, правда, только до 15 января. По прогнозам медиков, нас ждет новый всплеск заболеваемости после новогодних каникул - россияне массово полетят отдыхать в другие страны и привезут домой не только сувениры, но и «омикрон».