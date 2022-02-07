Новый порядок терапии пациентов с COVID-19 разъяснили в свердловском оперштабе

Из стационара пациента могут выписать на амбулаторное лечение даже до получения им отрицательного результата теста на ковид. Обновленные правила при этом сделали необязательной самоизоляцию граждан, числящихся в списках контактных с коронавирусными. Что же касается постановки диагноза, то доктор может делать это на основании как ПЦР, так и ИХА-теста.