Новый порядок терапии пациентов с COVID-19 разъяснили в свердловском оперштабе

Тем, кто переносит легкую форму ковида и получает лечение на дому, электронные больничные листы оформляют на семь дней. В случае отсутствия у пациента жалоб и симптомов по истечению этого периода он подлежит выписке без повторного обследования в виде теста. Больничные будут закрывать автоматически и в дистанционном режиме.
Из стационара пациента могут выписать на амбулаторное лечение даже до получения им отрицательного результата теста на ковид. Обновленные правила при этом сделали необязательной самоизоляцию граждан, числящихся в списках контактных с коронавирусными. Что же касается постановки диагноза, то доктор может делать это на основании как ПЦР, так и ИХА-теста.
Официальные представители оперштаба выразили мнение о том, что таким образом, будет существенно снижена нагрузка на свердловские медицинские учреждения.