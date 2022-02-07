Новый порядок терапии пациентов с COVID-19 разъяснили в свердловском оперштабе

Новый порядок терапии пациентов с COVID-19 разъяснили в свердловском оперштабе
Новый порядок терапии пациентов с COVID-19 разъяснили в свердловском оперштабе
Сегодня, 16:47Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Новые правила лечения COVID-19 разъяснили в свердловском оперштабе

В свердловском Минздраве анонсировали изменения порядка лечения граждан, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Правила решено было обновить из-за новых рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

Тем, кто переносит легкую форму ковида и получает лечение на дому, электронные больничные листы оформляют на семь дней. В случае отсутствия у пациента жалоб и симптомов по истечению этого периода он подлежит выписке без повторного обследования в виде теста. Больничные будут закрывать автоматически и в дистанционном режиме.

Из стационара пациента могут выписать на амбулаторное лечение даже до получения им отрицательного результата теста на ковид. Обновленные правила при этом сделали необязательной самоизоляцию граждан, числящихся в списках контактных с коронавирусными. Что же касается постановки диагноза, то доктор может делать это на основании как ПЦР, так и ИХА-теста.

Официальные представители оперштаба выразили мнение о том, что таким образом, будет существенно снижена нагрузка на свердловские медицинские учреждения.

Сюжеты:
Коронавирус
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