Почти 4,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 251,8 тысячи человек. Также с 6 по 7 февраля из больниц было выписано 543 свердловчан, общее число излечившихся достигло 196,9 тысячи жителей региона. За минувшие сутки по официальным данным скончалось девять пациентов, всего зафиксировано 10 070 летальных случаев.
По России число заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущим днем на 8,1 тысячи человек и составило 171,9 тысячи пациентов. По выздоровлению выписано 55,6 тысячи россиян, умерло от инфекции 609 человек.