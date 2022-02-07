Почти 4,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 251,8 тысячи человек. Также с 6 по 7 февраля из больниц было выписано 543 свердловчан, общее число излечившихся достигло 196,9 тысячи жителей региона. За минувшие сутки по официальным данным скончалось девять пациентов, всего зафиксировано 10 070 летальных случаев.