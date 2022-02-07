Выписка больных коронавирусом на Урале будет автоматической

Электронные больничные листы тем гражданам, которые переносят легкую форму ковида и лечатся на дому, оформляют на семидневный период, пишут корреспонденты «КП-Екатеринбург». Если за неделю пациент выздоровел, и симптомы коронавирусной инфекции у него полностью исчезли, то проходить обследование ему не нужно. Больничный будет закрыт в таком случае в дистанционном формате, подчеркнули специалисты местного Минздрава.