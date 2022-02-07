Выписка больных коронавирусом на Урале будет автоматической

Электронные больничные листы тем гражданам, которые переносят легкую форму ковида и лечатся на дому, оформляют на семидневный период, пишут корреспонденты «КП-Екатеринбург». Если за неделю пациент выздоровел, и симптомы коронавирусной инфекции у него полностью исчезли, то проходить обследование ему не нужно. Больничный будет закрыт в таком случае в дистанционном формате, подчеркнули специалисты местного Минздрава.
Выписывать пациентов из стационаров медицинских учреждений для продолжения ими лечения амбулаторно, то есть на дому, врачи смогут при этом даже до получения отрицательных тестов, уточнили официальные представители профильного ведомства.