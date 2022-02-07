Выписка больных коронавирусом на Урале будет автоматической

Выписка больных коронавирусом на Урале будет автоматической
Выписка больных коронавирусом на Урале будет автоматической
Сегодня, 16:35Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

На Урале больных коронавирусом будут выписывать автоматически

В Минздраве Свердловской области принято решение об изменении порядка лечения пациентов с диагнозом коронавирус. Ведомство снижает нагрузку на региональные поликлиники.

Электронные больничные листы тем гражданам, которые переносят легкую форму ковида и лечатся на дому, оформляют на семидневный период, пишут корреспонденты «КП-Екатеринбург». Если за неделю пациент выздоровел, и симптомы коронавирусной инфекции у него полностью исчезли, то проходить обследование ему не нужно. Больничный будет закрыт в таком случае в дистанционном формате, подчеркнули специалисты местного Минздрава.

Выписывать пациентов из стационаров медицинских учреждений для продолжения ими лечения амбулаторно, то есть на дому, врачи смогут при этом даже до получения отрицательных тестов, уточнили официальные представители профильного ведомства.

Сюжеты:
Коронавирус
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