Жители Екатеринбурга возмущены новыми правилами ковидных больничных

Жители Екатеринбурга возмущены новыми правилами ковидных больничных
Жители Екатеринбурга возмущены новыми правилами ковидных больничных
Сегодня, 13:03Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга жалуются на отказ при сдаче мазков на COVID-19

Из-за роста количества заболевших коронавирусом в больницах Екатеринбурга наблюдается столполтворение. Люди жалуются на то, что у них отказываются брать мазки на COVID-19.

У пациентов с подтвержденным коронавирусом не берут второй мазок, сообщает Е1. Так, один мужчина жалуется на поликлинику. В прошлую пятницу он должен был сдать анализ, но ничего не получилось. На вопрос о том, почему у него так и не взяли мазок, ему ответили, что областным минздравом дано распоряжение этого не делать.

По словам некоторых других жителей области, до медучреждений невозможно дозвониться. Чтобы оформить больничный, приходится идти на прием и выстаивать очередь.

Я двенадцатый день жду врача. Мне звонили из больницы по поводу ребенка и сказали, что по регламенту они к детям приезжают через десять дней. В общем, или встанешь, или ляжешь — врач не приедет, у него регламент, написал еще один екатеринбуржец.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что больничный можно получить дистанционно после консультации с врачом по телефону.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
Свердловская областьпациентымедикиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы