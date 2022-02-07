Жители Екатеринбурга возмущены новыми правилами ковидных больничных

Жители Екатеринбурга жалуются на отказ при сдаче мазков на COVID-19

Из-за роста количества заболевших коронавирусом в больницах Екатеринбурга наблюдается столполтворение. Люди жалуются на то, что у них отказываются брать мазки на COVID-19.

У пациентов с подтвержденным коронавирусом не берут второй мазок, сообщает Е1. Так, один мужчина жалуется на поликлинику. В прошлую пятницу он должен был сдать анализ, но ничего не получилось. На вопрос о том, почему у него так и не взяли мазок, ему ответили, что областным минздравом дано распоряжение этого не делать. По словам некоторых других жителей области, до медучреждений невозможно дозвониться. Чтобы оформить больничный, приходится идти на прием и выстаивать очередь. Я двенадцатый день жду врача. Мне звонили из больницы по поводу ребенка и сказали, что по регламенту они к детям приезжают через десять дней. В общем, или встанешь, или ляжешь — врач не приедет, у него регламент, написал еще один екатеринбуржец. Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что больничный можно получить дистанционно после консультации с врачом по телефону. Об оформлении больничного дистанционно рассказал свердловский губернатор

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