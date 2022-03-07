Коронавирус за последние сутки подтвердился еще у 4,7 тысячи свердловчан

Свердловская область продолжает лидировать в антирейтинге по количеству заболевших коронавирусом жителей региона за сутки. Уже несколько дней подряд Средний Урал опережает обе столицы по количеству вновь инфицированных.

При этом по количеству летальных исходов на первой строчке антирейтинга продолжает держать позиции Москва. На 7 марта коронавирус подтвердился у 4,7 тысячи свердловчан Согласно информации оперативного штаба Свердловской области, из 4 744 вновь инфицированных жителей региона больше трети — это екатеринбуржцы. Общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 384 041. 516 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 273 из них находятся в реанимациях, в том числе 208 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Общее количество госпитализированных жителей региона составляет почти 3,5 тысячи человек. За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 73,1 тысячи человек, общее количество инфицированных составляет чуть больше 17 миллиона россиян. Всего 9 свердловчан с ковидом скончались за последние сутки Так общее количество летальных исходов у жителей Свердловской области с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за все время пандемии составляет 10 360 случаев. Суточный прирост умерших от ковида на 7 марта в России равен 671. Общее число летальных исходов больных коронавирусом составляет почти 357 тысячи россиян. Чуть больше 3 тысяч свердловчан выписаны по выздоровлению от COVID-19 За все время пандемии в Свердловской области удалось излечиться от коронавируса 234 тысячи человек. Суточный прирост выздоровевших россиян на 7 марта составляет 122,6 тысячи случаев. Общее число переболевших коронавирусом жителей России составляет 14,7 миллиона человек.

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