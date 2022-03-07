Коронавирус за последние сутки подтвердился еще у 4,7 тысячи свердловчан

При этом по количеству летальных исходов на первой строчке антирейтинга продолжает держать позиции Москва.
Согласно информации оперативного штаба Свердловской области, из 4 744 вновь инфицированных жителей региона больше трети — это екатеринбуржцы. Общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 384 041.
516 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 273 из них находятся в реанимациях, в том числе 208 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Общее количество госпитализированных жителей региона составляет почти 3,5 тысячи человек.
За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 73,1 тысячи человек, общее количество инфицированных составляет чуть больше 17 миллиона россиян.
Так общее количество летальных исходов у жителей Свердловской области с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за все время пандемии составляет 10 360 случаев.
Суточный прирост умерших от ковида на 7 марта в России равен 671. Общее число летальных исходов больных коронавирусом составляет почти 357 тысячи россиян.
За все время пандемии в Свердловской области удалось излечиться от коронавируса 234 тысячи человек.
Суточный прирост выздоровевших россиян на 7 марта составляет 122,6 тысячи случаев. Общее число переболевших коронавирусом жителей России составляет 14,7 миллиона человек.