О формате празднования Дня города высказался мэр Екатеринбурга

О формате празднования Дня города высказался мэр Екатеринбурга
О формате празднования Дня города высказался мэр Екатеринбурга
Сегодня, 14:58Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Подготовка к празднованию Дня города в Екатеринбурге, который должен пройти 21 августа 2021 года, продолжается, но есть вероятность, что в проведение праздника придется вносить существенные коррективы из-за третьей волны коронавируса.

Все процедуры по проведению конкурсов уже запущены, но вопрос о формате праздника будет вынесен на оперштабе, чтобы принять уже окончательное решение, пишет Е1.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что окончательное решение будет принято в течение 10 дней. Какой-то формат празднования Дня города постараются сохранить.

Также он добавил, что некоторые мероприятия в городе будут проходить при соблюдении 75% заполняемости залов, а также с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Но, по словам Орлова, с масштабным праздником на площади проблем больше, потому что на таких мероприятиях масочный режим соблюдается хуже.

Напомним, в Екатеринбурге из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 отменены многие мероприятия, среди них фестиваль «Ночь музыки», Сабантуй и общегородской школьный выпускной.

Сюжеты:
Екатеринбург
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