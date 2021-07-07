После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн

48-летняя женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Она работала в отделе № 12. После её смерти городское управление МВД начало проверку в Госпитале.

Впервые женщина почувствовала себя плохо 15 июня 2021 года, а уже 19 июня ею был получен положительный тест на COVID-19, сообщает «КП-Екатеринбург». Сперва она лечилась амбулаторно, но после ухудшения состояния её госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн 22 июня. 23 июня она была переведена в реанимацию. 4 июля женщина скончалась. Была ли погибшая вакцинирована от коронавируса — неизвестно. Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге скончался 65-летний профессор УрФУ. По словам жены погибшего, хронических заболеваний у погибшего не было. Вакцину от коронавируса он ставил в феврале 2021 года, а после этого где-то заразился. Врачи допускают, что справиться с болезнью организм погибшего не смог из-за возраста. На 82-м году жизни скончался режиссер Владимир Меньшов

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