После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн

После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн
После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн
Сегодня, 11:59Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
48-летняя женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Она работала в отделе № 12. После её смерти городское управление МВД начало проверку в Госпитале.

Впервые женщина почувствовала себя плохо 15 июня 2021 года, а уже 19 июня ею был получен положительный тест на COVID-19, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сперва она лечилась амбулаторно, но после ухудшения состояния её госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн 22 июня. 23 июня она была переведена в реанимацию. 4 июля женщина скончалась. Была ли погибшая вакцинирована от коронавируса — неизвестно.

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге скончался 65-летний профессор УрФУ. По словам жены погибшего, хронических заболеваний у погибшего не было. Вакцину от коронавируса он ставил в феврале 2021 года, а после этого где-то заразился. Врачи допускают, что справиться с болезнью организм погибшего не смог из-за возраста.

Сюжеты:
Екатеринбург
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