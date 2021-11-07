Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом побит в Свердловской области

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Екатеринбурге стабильно выше, чем в других городах региона — прирост за последние сутки составил 170 человек. За все время пандемии общее число заболевших составляет почти 162,5 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 39,1 тысячи человек. Суммарное количество заболевших коронавирусом составляет на 7 ноября 8 миллионов 796 тысячи россиян.