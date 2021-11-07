Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом побит в Свердловской области

Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом побит в Свердловской области
Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом побит в Свердловской области
Сегодня, 14:40Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Антирекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19 вновь побит в Свердловской области. В целом по России уровень смертности остается стабильно высоким.

Заболевание на 7 ноября подтвердилось у еще 737 свердловчан

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Екатеринбурге стабильно выше, чем в других городах региона — прирост за последние сутки составил 170 человек. За все время пандемии общее число заболевших составляет почти 162,5 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 39,1 тысячи человек. Суммарное количество заболевших коронавирусом составляет на 7 ноября 8 миллионов 796 тысячи россиян.

Состояние 950 госпитализированных уральцев оценивается как тяжелое, 606 из них находятся в реанимациях, в том числе 508 — подключены к аппаратам ИВЛ.

27 свердловчан с подтвержденным коронавирусом скончались

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 677 случаев. Коронавирус за сутки унес жизни 1179 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 246,8 тысячи Человек.

518 свердловчан выписали по выздоровлению

Общее количество излечившихся от инфекции свердловчан составляет 145,5 тысячи человек. В России на 7 ноября из стационаров выписались еще 26,8 тысячи больных. Общее количество россиян, выписанных с больничного листа по выздоровлению, составляет 7 миллионов 562 тысячи человек.

По официальной статистике, больше 60 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины. Таким образом коллективный иммунитет сформирован у 48% жителей страны.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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