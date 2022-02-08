Абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале

Абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале
Абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале
Сегодня, 14:58Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

На Среднем Урале выявили свыше 5 тысяч новых случаев COVID-19

Общая численность случаев инфицирования новым штаммом коронавируса на Среднем Урале достигла на сегодня отметки в 257 103 человека. Последние данные статистики предоставил оперштаб по Свердловской области. За сутки прирост превысил пять тысяч.

По словам медиков, 472 пациента находятся сейчас в тяжелом состоянии. Из них 241 человек — в реанимациях, а еще 162 — дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

Численность больных с коронавирусом средней тяжести — 3 980. Все они получают лечение в региональных медицинских учреждениях. Состояние остальных заболевших омикроном врачи оценивают как удовлетворительное.

Летальных исходов от COVID-19 на Среднем Урале — 14. Общая численность смертей от инфекции в регионе — 10 084, заявили представители местного оперативного штаба.

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