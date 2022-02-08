Как переносят вакцинацию от COVID-19 подростки, рассказали свердловские власти

По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, который также выступил на брифинге, к настоящему моменту привито 2400 детей-подростков. Никаких тяжелых последствий после этого у них нет. С жалобами на аллергию к медикам никто не обращался.
Вакцинация от коронавируса охватывает детей в возрасте от 12 до 17 лет. Разработчику вакцины «Спутник М» о побочных эффектах еще не докладывали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра им Гамалеи Александра Гинцбурга. Профессор уверен в этой прививке и ставит ее в один ряд с вакцинами от других инфекций, включенных в национальный календарь вакцинации.
«Спутник M» прошел регистрацию 24 ноября 2021 года года. Это уменьшенная в 5 раз дозировка взрослого «Спутника V», она тоже ставится дважды.