Как переносят вакцинацию от COVID-19 подростки, рассказали свердловские власти

Вакцинация от коронавируса охватывает детей в возрасте от 12 до 17 лет. Разработчику вакцины «Спутник М» о побочных эффектах еще не докладывали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра им Гамалеи Александра Гинцбурга. Профессор уверен в этой прививке и ставит ее в один ряд с вакцинами от других инфекций, включенных в национальный календарь вакцинации.