QR-коды по антителам начнут выдавать в России с 21 февраля

QR-коды по антителам будут выдавать россиянам с 21 февраля 2022 года

С 21 февраля текущего года гражданам России начнут выдавать QR-коды по предъявлению ими положительных результатов тестов на наличие антител к коронавирусной инфекции.

С текстом соответствующего приказа российского Минздрава можно ознакомиться на страницах официального интернет-портала правовой информации. Сертификаты с QR-кодами будут формироваться в личных кабинетах граждан на сайте «Госуслуги» после подачи ими заявлений. Для этого человек должен быть непривитым и не обращавшимся в медицинское учреждение с жалобами на коронавирус. Сертификаты будут выдавать также пациентам, обладающим положительными результатами ПЦР-тестов, однако, не обращавшимся за помощью к врачам. Из недавнего заявления вице-премьер-министра РФ Татьяны Голиковой следует, что количество антител для получения сертификатов учитывать не будут. То есть, достаточно будет наличия антител в крови, пояснила она.

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