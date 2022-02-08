QR-коды по антителам начнут выдавать в России с 21 февраля

С текстом соответствующего приказа российского Минздрава можно ознакомиться на страницах официального интернет-портала правовой информации. Сертификаты с QR-кодами будут формироваться в личных кабинетах граждан на сайте «Госуслуги» после подачи ими заявлений. Для этого человек должен быть непривитым и не обращавшимся в медицинское учреждение с жалобами на коронавирус.
Сертификаты будут выдавать также пациентам, обладающим положительными результатами ПЦР-тестов, однако, не обращавшимся за помощью к врачам.
Из недавнего заявления вице-премьер-министра РФ Татьяны Голиковой следует, что количество антител для получения сертификатов учитывать не будут. То есть, достаточно будет наличия антител в крови, пояснила она.