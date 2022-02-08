Россияне отказываются от общественного транспорта из-за ковида

Россияне отказываются от услуг общественного транспорта из-за COVID-19

В связи со стремительным распространением «Омикрона» граждане России всерьез задумались о своем здоровье. Около 48% наших соотечественников сообщили, что прошли вакцинацию, а 89% опрошенных предпочитают не отказываться от использования защитных медицинских масок в местах массового скопления людей.

Специалисты популярного сервиса «Работа.ру» обнародовали итоги очередного соцопроса, свидетельствующие о том, что 37% респондентов постоянно пользуются санитайзерами. Еще 12% россиян сказали, что отказались от услуг городского общественного транспорта — бдительные пассажиры опасаются инфицирования COVID-19. За самоизоляцию выступили при этом 9% опрошенных — они утверждают, что покидают свои дома исключительно в случаях острой необходимости. Ношение защитных перчаток во всех общественных местах приветствуют, в свою очередь, 5% участников анкетирования, пишут "Новые известия".

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