Школьники Свердловской области останутся на дистанте до 14 февраля

На данный момент школу посещают только ученики с 9 по 11 класс. Ранее вице-губернатор региона Павел Креков объяснил это необходимостью особых условий для подготовки к выпускным экзаменам, а также тем, что большие здания школ позволяют разделить старшеклассников на потоки.