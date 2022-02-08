Школьники Свердловской области останутся на дистанте до 14 февраля

На следующей неделе очные занятия могут возобновиться. Решаться этот вопрос будет исходя из эпидемической ситуации в регионе, сообщил 8 февраля на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.
Дистант для областных школьников и студентов начался в Свердловской области со второго февраля и, как отметил Козловских, дает результаты – заболеваемость ковидом и ОРВИ среди детей снижается.
На данный момент школу посещают только ученики с 9 по 11 класс. Ранее вице-губернатор региона Павел Креков объяснил это необходимостью особых условий для подготовки к выпускным экзаменам, а также тем, что большие здания школ позволяют разделить старшеклассников на потоки.