Школьники Свердловской области останутся на дистанте до 14 февраля

Школьники Свердловской области останутся на дистанте до 14 февраля
Школьники Свердловской области останутся на дистанте до 14 февраля
Сегодня, 15:29Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Учащиеся со второго по восьмой классы школ Свердловской области продолжат обучаться дистанционно до конца текущей недели.

На следующей неделе очные занятия могут возобновиться. Решаться этот вопрос будет исходя из эпидемической ситуации в регионе, сообщил 8 февраля на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

Дистант для областных школьников и студентов начался в Свердловской области со второго февраля и, как отметил Козловских, дает результаты – заболеваемость ковидом и ОРВИ среди детей снижается.

На данный момент школу посещают только ученики с 9 по 11 класс. Ранее вице-губернатор региона Павел Креков объяснил это необходимостью особых условий для подготовки к выпускным экзаменам, а также тем, что большие здания школ позволяют разделить старшеклассников на потоки.

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Коронавирус
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