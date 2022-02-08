Свердловский врач прогнозирует «естественный локдаун»

Суточная численность заболевших коронавирусом стремительно приблизилась в регионе к отметке в пять тысяч человек, пишет «КП-Екатеринбург». Медики единогласны во мнении о том, что, скорее всего, это далеко не предел, поскольку «омикрон» чрезвычайно заразен.