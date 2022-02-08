Свердловский врач прогнозирует «естественный локдаун»

Свердловский врач прогнозирует «естественный локдаун»
Свердловский врач прогнозирует «естественный локдаун»
Сегодня, 06:31Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Врач из Свердловска прогнозирует «естественный локдаун»

В Свердловской области и в Екатеринбурге, в частности, ежедневно фиксируют прирост новых случаев инфицирования ковидом.

Суточная численность заболевших коронавирусом стремительно приблизилась в регионе к отметке в пять тысяч человек, пишет «КП-Екатеринбург». Медики единогласны во мнении о том, что, скорее всего, это далеко не предел, поскольку «омикрон» чрезвычайно заразен.

Местная власть, однако, с введением новых серьезных ограничений не спешит. Более того, региональное правительство планомерно ослабляет прежние антиковидные меры.

Доктор лабораторной диагностики Александр Соловьев полагает, что сложившаяся на данный момент ситуация грозит «естественным локдауном». Граждане просто вынуждены будут оставаться дома в связи с заболеванием, прогнозирует эксперт.

Сюжеты:
Коронавирус
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