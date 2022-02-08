Свердловский врач прогнозирует «естественный локдаун»

Суточная численность заболевших коронавирусом стремительно приблизилась в регионе к отметке в пять тысяч человек, пишет «КП-Екатеринбург». Медики единогласны во мнении о том, что, скорее всего, это далеко не предел, поскольку «омикрон» чрезвычайно заразен.
Местная власть, однако, с введением новых серьезных ограничений не спешит. Более того, региональное правительство планомерно ослабляет прежние антиковидные меры.
Доктор лабораторной диагностики Александр Соловьев полагает, что сложившаяся на данный момент ситуация грозит «естественным локдауном». Граждане просто вынуждены будут оставаться дома в связи с заболеванием, прогнозирует эксперт.