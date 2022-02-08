В Нижнем Тагиле суды прекратили пускать посетителей из-за ковида

В суды могут приходить сейчас только граждане, являющиеся участниками процессов. Документацию отправляют при этом через официальные сайты либо с помощью «Почты России». Журналистов пропускают в залы заседаний исключительно по предварительному согласованию, пишет информагентство «Все новости».
Пригородный, Тагилстроевский, Ленинский и Дзержинский районные суды сообщают, что ограничения действуют у них с сегодняшнего дня и до того момента, пока Судебный департамент при Верховном суде РФ не озвучит особое распоряжение.