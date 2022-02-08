В Нижнем Тагиле суды прекратили пускать посетителей из-за ковида

В Нижнем Тагиле суды прекратили пускать посетителей из-за ковида
В Нижнем Тагиле суды прекратили пускать посетителей из-за ковида
Сегодня, 13:46Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Суды Нижнего Тагила не пускают посетителей из-за пандемии

В Нижнем Тагиле по-прежнему фиксируют ежесуточный прирост численности новых случаев инфицирования коронавирусом. Именно по этой причине судебные инстанции временно прекратили принимать посетителей.

В суды могут приходить сейчас только граждане, являющиеся участниками процессов. Документацию отправляют при этом через официальные сайты либо с помощью «Почты России». Журналистов пропускают в залы заседаний исключительно по предварительному согласованию, пишет информагентство «Все новости».

Пригородный, Тагилстроевский, Ленинский и Дзержинский районные суды сообщают, что ограничения действуют у них с сегодняшнего дня и до того момента, пока Судебный департамент при Верховном суде РФ не озвучит особое распоряжение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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