Врач из Екатеринбурга рассказала о работе скорой в условиях пятой волны коронавируса

По словам медика, у новой волны коронавируса есть отличия от предыдущей. В большинстве своем пациенты болеют бессимптомно или же в легкой форме. Многие из них вакцинированы, но поток обращений в службу скорой помощи большой.
Врач это связывает с нарушением коммуникации. Например, когда люди не могут дозвониться до поликлиник и звонят на телефон «неотложки». Причем некоторые из пациентов иной раз привирают о температуре и других симптомах, лишь бы бригада приехала. И получается, что к симулянтам машина приезжает, а к тяжелым пациентам опаздывает.
Положение спасает то, что многие люди привиты. Да и сами штаммы коронавируса, которые сейчас циркулируют, менее опасны, отмечает Виктория Яблокова. По ее словам, пациентов с поражением легких стало меньше, чем раньше. В реанимацию в основном попадают пенсионеры с ослабленным иммунитетом или невакцинированные.
Еще одним минусом медик считает новые обязанности бригад скорой помощи. С февраля они должны осуществлять забор на анализ мазков у пациентов и развозить лекарства по домам. Хотя ранее этим занимались поликлиники, которые сейчас захлебываются от наплыва пациентов.