Врач из Екатеринбурга рассказала о работе скорой в условиях пятой волны коронавируса

Врач это связывает с нарушением коммуникации. Например, когда люди не могут дозвониться до поликлиник и звонят на телефон «неотложки». Причем некоторые из пациентов иной раз привирают о температуре и других симптомах, лишь бы бригада приехала. И получается, что к симулянтам машина приезжает, а к тяжелым пациентам опаздывает.