4,6 тысячи случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

4,6 тысячи случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области
4,6 тысячи случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:36Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
4 681 случай COVID-19 зарегистрирован на территории Свердловской области за минувшие сутки, сообщает оперштаб. 193 человека были госпитализированы.

Таким образом, за время пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 388,7 тысячи свердловчан. С 7 по 8 марта из медучреждений выписано 3 563 свердловчанина, общее число вылечившихся достигло 237,5 тысячи человек. Также за последние 24 часа от COVID-19 скончалось 10 пациентов, за все время умерло 10 370 жителей региона.

По России заболеваемость новой коронавирусной инфекцией постепенно снижается. За сутки в стране зарегистрировано 66,5 тысячи заболевших, за время пандемии инфекция диагностирована у более 17 миллионов человек. Из больниц выписано 111,7 тысячи пациентов, скончалось от COVID-19 649 россиян.

Сюжеты:
Коронавирус
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