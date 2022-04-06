4,6 тысячи случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

Таким образом, за время пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 388,7 тысячи свердловчан. С 7 по 8 марта из медучреждений выписано 3 563 свердловчанина, общее число вылечившихся достигло 237,5 тысячи человек. Также за последние 24 часа от COVID-19 скончалось 10 пациентов, за все время умерло 10 370 жителей региона.