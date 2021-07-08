Губернатор Свердловской области предупредил об опасности нового штамма коронавируса

Новый штамм, появившийся в регионе, опаснее предыдущего, заметил губернатор.
Также он заявил, что после распространения нового штамма в Свердловской области ухудшилась обстановка с загруженностью больниц. Так, увеличилось количество пациентов, которым необходимы кислородные маски.
Кроме того, по словам Куйвашева, из-за нового всплеска заболевания необходимо отменять массовые мероприятия. В частности, отменены крёстный ход и Царские дни.
Напомним, в Свердловской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Недавно в регион завезли новые запасы вакцины «Спутник V».