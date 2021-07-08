Губернатор Свердловской области предупредил об опасности нового штамма коронавируса

Губернатор Свердловской области предупредил об опасности нового штамма коронавируса
Губернатор Свердловской области предупредил об опасности нового штамма коронавируса
Сегодня, 15:51Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что новый штамм коронавируса, протекающий более долго и тяжело, появился в регионе.

Новый штамм, появившийся в регионе, опаснее предыдущего, заметил губернатор.

Также он заявил, что после распространения нового штамма в Свердловской области ухудшилась обстановка с загруженностью больниц. Так, увеличилось количество пациентов, которым необходимы кислородные маски.

Кроме того, по словам Куйвашева, из-за нового всплеска заболевания необходимо отменять массовые мероприятия. В частности, отменены крёстный ход и Царские дни.

Напомним, в Свердловской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Недавно в регион завезли новые запасы вакцины «Спутник V».

Материалы по теме:
Свердловская областьгубернаторкоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы