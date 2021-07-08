Губернатор Свердловской области предупредил об опасности нового штамма коронавируса

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что новый штамм коронавируса, протекающий более долго и тяжело, появился в регионе.

Новый штамм, появившийся в регионе, опаснее предыдущего, заметил губернатор. Также он заявил, что после распространения нового штамма в Свердловской области ухудшилась обстановка с загруженностью больниц. Так, увеличилось количество пациентов, которым необходимы кислородные маски. Кроме того, по словам Куйвашева, из-за нового всплеска заболевания необходимо отменять массовые мероприятия. В частности, отменены крёстный ход и Царские дни. Напомним, в Свердловской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Недавно в регион завезли новые запасы вакцины «Спутник V». Новый штамм COVID-19 и пострадавшие в ДТП. Итоги дня в Свердловской области

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