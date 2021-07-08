Прививочные пункты отказываются ревакцинировать пациентов от COVID-19 в Екатеринбурге

Прививочные пункты отказываются ревакцинировать пациентов от COVID-19 в Екатеринбурге
Прививочные пункты отказываются ревакцинировать пациентов от COVID-19 в Екатеринбурге
Сегодня, 13:32Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
В одной из городских поликлиник Екатеринбурга нескольким пациентам отказали в повторной вакцинации от COVID-19.

По его словам, врач, узнав, что у пациента уже есть прививка, посоветовался с кем-то по телефону и сказал, что пока дана установка не ревакцинировать и нужно ждать девять месяцев, пишет Е1.

Позднее в очереди отказали ещё нескольким пациентам. Люди предполагают, что это делается потому, что нет вакцины.

Медицинский работник отметил, что отказывают не из-за отсутствия вакцины, а из-за отсутствия соответствующих решений Минздрава Свердловской области. Врачи не имеют права ревакцинировать людей без указа.

Напомним, в России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Это сотрудники магазинов, общепитов, таксисты, медики и учителя.

Сюжеты:
Екатеринбург
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