Прививочные пункты отказываются ревакцинировать пациентов от COVID-19 в Екатеринбурге

По его словам, врач, узнав, что у пациента уже есть прививка, посоветовался с кем-то по телефону и сказал, что пока дана установка не ревакцинировать и нужно ждать девять месяцев, пишет Е1.
Позднее в очереди отказали ещё нескольким пациентам. Люди предполагают, что это делается потому, что нет вакцины.
Медицинский работник отметил, что отказывают не из-за отсутствия вакцины, а из-за отсутствия соответствующих решений Минздрава Свердловской области. Врачи не имеют права ревакцинировать людей без указа.
Напомним, в России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Это сотрудники магазинов, общепитов, таксисты, медики и учителя.