Объявления похоронного бюро о вакцинации от COVID-19 напугали жителей Екатеринбурга

Объявления похоронного бюро о вакцинации от COVID-19 напугали жителей Екатеринбурга
Объявления похоронного бюро о вакцинации от COVID-19 напугали жителей Екатеринбурга
Сегодня, 14:23Коронавирус COVID-19Фото: группа «[ЕКБ] Екатеринбург» Вконтакте
В одном из бюро ритуальных услуг Екатеринбурга заявили, что тем, кто не вакцинировался от коронавируса, скоро понадобятся их услуги.

«Не вакцинировался — ждем тебя!» — такие листовки распространялись на территории города. Такое давление в стиле чёрного юмора возмутили екатеринбуржцев. Свое мнение они высказали в группе «[ЕКБ] Екатеринбург» Вконтакте. Некоторые, наоборот, оценили юмор.

Подобная похоронная агитация появилась и в Волгоградской, Самарской и Ивановской областях.

Люди обратились в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 и в департамент информационной политики Свердловской области. Официальные комментарии не поступали.

Напомним, в Свердловской области для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация от коронавируса.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЕкатеринбург
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