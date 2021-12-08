О быстром развитии опасной болезни из-за «омикрон»-штамма заявили в Роспотребнадзоре

Новый штамм COVID-19 «омикрон» может вызывать развитие пневмонии в три раза быстрее других. Об этом сообщил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Омикрон», как и «Дельта» более тропен, то есть он намного быстрее начинает взаимодействовать с эпителием легких. Поэтому он быстрее вызывает пневмонию. По мнению Семенова, это тревожный признак, так как ранее от заражения до пневмонии могло пройти 10-11 дней, теперь этот срок сократился до 3-5, пишут «Известия». По словам вирусолога, новый штамм обладает быстрой изменчивостью и пока он недостаточно изучен. Однако во многих странах ученые провели первые биоинформатические исследования. Напомним, новый штамм «омикрон» впервые появился в Южной Африке 25 ноября. Уже 6 декабря первые случаи были зарегистрированы в России. Новый штамм COVID-19 «омикрон» выявлен у вернувшейся из ЮАР россиянки

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