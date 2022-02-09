Почти 6 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Почти 6 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Почти 6 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:11Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
5 904 случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с 9 по 10 февраля, это рекордное число с начала пандемии. 651 человек был госпитализирован, сообщает оперштаб.

Общее число диагностированных случаев инфекции превысило 263 тысячи жителей региона. За последние 24 часа из медучреждений выписан 841 пациент, всего от коронавируса излечилось 198,3 тысячи свердловчан. Несмотря на высокую заболеваемость, смертность от COVID-19 с 26 января не превышает 15 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 12 летальных случаев, за время пандемии умерло 10 096 свердловчан.

По России за сутки также зарегистрирован новый рекорд по заболеваемости — более 183,1 тысячи случаев, в больницы госпитализировано 20,1 тысячи человек. Выздоровело 97,1 тысячи пациентов, скончалось от инфекции 669 россиян.

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