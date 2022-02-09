Случаи заболевания «омикроном» зафиксированы в Нижнем Тагиле

Еще Елена Ромашкина указала на скорость проводимых исследований. Обычный ПЦР-тест, с ее слов, занимает порядка 6-8 часов, а секвенирование по «омикрону» больше. При этом сохраняется довольно большая погрешность при формировании итоговой статистики, потому что материал на анализ берут далеко не весь.