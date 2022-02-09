Случаи заболевания «омикроном» зафиксированы в Нижнем Тагиле

По словам Елены Ромашиной, касательно заболеваемости именно «омикроном» можно «говорить и о прошлой неделе, и о позапрошлой неделях». Она подтвердила, что «в целом циркуляция идет». Но сколько сейчас заболевших этим видом коронавируса в городе — никому неизвестно.
Специализированных лабораторий для выявления «омикрона» в Свердловской области нет. Лабораторию в Берёзовском планируют к запуску в марте. Генетическое исследование мазков, полученных от заболевших, осуществляется в Екатеринбурге, но оттуда анализы пока отправляют в лаборатории Тюмени и Новосибирска.
Еще Елена Ромашкина указала на скорость проводимых исследований. Обычный ПЦР-тест, с ее слов, занимает порядка 6-8 часов, а секвенирование по «омикрону» больше. При этом сохраняется довольно большая погрешность при формировании итоговой статистики, потому что материал на анализ берут далеко не весь.
Количество тестов на коронавирус за последние три недели в Центре выросло на 30%. Мазки у пациентов берут утром, а вечером говорят результат. Значительная часть из них, по словам Ромашиной, положительные, сообщает ИА «Все новости».