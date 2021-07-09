Митрополит решил идти на отменённый губернатором Свердловской области крёстный ход

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что пойдёт на крёстный ход в Царские дни, невзирая на запрет от 8 июля 2021 года губернатора Евгения Куйвашева.

Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы стала для многих людей священно, отмечает митрополит. Кроме того, митрополит добавил, что в нынешней эпидемической ситуации «не может быть идеальных решений» и что каждый человек сам находит баланс между ответственностью и смелостью, сообщает Znak. Напомним, 8 июля стало известно, что правительство Свердловской области не согласовало проведение крёстного хода в 2021 году. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, решение принято из-за новой волны COVID-19. В кафе, рестораны и на массовые мероприятия свердловчане начнут ходить по QR-кодам

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