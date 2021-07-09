Митрополит решил идти на отменённый губернатором Свердловской области крёстный ход

Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы стала для многих людей священно, отмечает митрополит.
Кроме того, митрополит добавил, что в нынешней эпидемической ситуации «не может быть идеальных решений» и что каждый человек сам находит баланс между ответственностью и смелостью, сообщает Znak.
Напомним, 8 июля стало известно, что правительство Свердловской области не согласовало проведение крёстного хода в 2021 году. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, решение принято из-за новой волны COVID-19.