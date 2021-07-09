Митрополит решил идти на отменённый губернатором Свердловской области крёстный ход

Митрополит решил идти на отменённый губернатором Свердловской области крёстный ход
Митрополит решил идти на отменённый губернатором Свердловской области крёстный ход
Сегодня, 10:57Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что пойдёт на крёстный ход в Царские дни, невзирая на запрет от 8 июля 2021 года губернатора Евгения Куйвашева.

Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы стала для многих людей священно, отмечает митрополит.

Кроме того, митрополит добавил, что в нынешней эпидемической ситуации «не может быть идеальных решений» и что каждый человек сам находит баланс между ответственностью и смелостью, сообщает Znak.

Напомним, 8 июля стало известно, что правительство Свердловской области не согласовало проведение крёстного хода в 2021 году. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, решение принято из-за новой волны COVID-19.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьгубернаторзапретКрестный ходЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы