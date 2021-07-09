От коронавируса скончался основатель сети «Купец» в Екатеринбурге

По словам скончавшегося, он хотел дождаться импортной вакцины. Когда мужчина был госпитализирован в больницу, он отмечал, что этот штамм вируса гораздо заразнее, пишет Е1.
Также на своей странице в Facebook бизнесмен писал, что «вся больница забита».
Напомним, в Свердловской области началась третья волна коронавируса. Из-за нового всплеска заболеваемости в регионе были отменены многие массовые мероприятия, развёрнуты дополнительные койки, перепрофилированы некоторые больницы, а также завезены партии вакцины.