От коронавируса скончался основатель сети «Купец» в Екатеринбурге

Мужчина, у которого выявили индийский штамм COVID-19, три недели лежал в екатеринбургской больнице № 24. Вакцину от коронавируса он не ставил. О смерти бизнесмена сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин.

По словам скончавшегося, он хотел дождаться импортной вакцины. Когда мужчина был госпитализирован в больницу, он отмечал, что этот штамм вируса гораздо заразнее, пишет Е1. Также на своей странице в Facebook бизнесмен писал, что «вся больница забита». Напомним, в Свердловской области началась третья волна коронавируса. Из-за нового всплеска заболеваемости в регионе были отменены многие массовые мероприятия, развёрнуты дополнительные койки, перепрофилированы некоторые больницы, а также завезены партии вакцины. Два российских штамма коронавируса выделено Роспотребнадзором

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