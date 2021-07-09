За сутки с начала года выявлено максимальное количество заболевших COVID-19 в России

За сутки с начала года выявлено максимальное количество заболевших COVID-19 в России
За сутки с начала года выявлено максимальное количество заболевших COVID-19 в России
Сегодня, 14:49Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
За прошедшие сутки в Российской Федерации было зафиксировано 25 766 случаев заражения коронавирусом. Это максимальная цифра со 2 января 2021 года (26 301).

Новые данные о числе заболевших больше на 3.82%, чем накануне (24 818). Общее число заболевших выросло до 5 733 218, сообщает оперштаб.

В России с начала июня ежедневно выявляют 23–25 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией. По сравнению с началом июня 2021 года показатель вырос в два раза, когда выявляли 8–9 тысяч заболевших.

Напомним, в России началась третья волна коронавируса. Многие массовые мероприятия отменены, продолжается соблюдаться масочный режим, некоторые больницы были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом, а также в стране ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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