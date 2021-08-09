Скончался недавно привившийся от COVID-19 сотрудник ЕЖК в Екатеринбурге

От коронавирусной инфекции мужчина вакцинировался за несколько дней до своей смерти. На предприятии рассказали, что к ним приезжают врачи из больницы № 24 и прививают людей на добровольной основе. Последняя процедура проходила 27 июля 2021 года, пишет Е1.
По словам коллеги погибшего, спустя несколько дней после введения вакцины мужчина заболел. Недолгое время он лежал в больнице в связи с пневмонией, но смерть наступила дома, когда он уже поправился.
Жена скончавшегося мужчины утверждает, что у него оторвался тромб, что и послужило причиной смерти.
Напомним, недавно екатеринбургский врач-эпидемиолог рассказал, что перед тем, как ставить прививку, человек должен понять, нужно ли её делать сейчас или немного подождать, если есть какое-то физическое недомогание. А вице-губернатор Свердловской области утверждал, что не знает случаев смертельного исхода после вакцинации.