Скончался недавно привившийся от COVID-19 сотрудник ЕЖК в Екатеринбурге

54-летний житель Екатеринбурга и сотрудник ЕЖК, водитель-экспедитор отдела эксплуатации и ремонта транспорта, скончался 31 июля 2021 года вскоре после прохождения вакцинации. На предприятии мужчина проработал 27 лет.

От коронавирусной инфекции мужчина вакцинировался за несколько дней до своей смерти. На предприятии рассказали, что к ним приезжают врачи из больницы № 24 и прививают людей на добровольной основе. Последняя процедура проходила 27 июля 2021 года, пишет Е1. По словам коллеги погибшего, спустя несколько дней после введения вакцины мужчина заболел. Недолгое время он лежал в больнице в связи с пневмонией, но смерть наступила дома, когда он уже поправился. Жена скончавшегося мужчины утверждает, что у него оторвался тромб, что и послужило причиной смерти. Напомним, недавно екатеринбургский врач-эпидемиолог рассказал, что перед тем, как ставить прививку, человек должен понять, нужно ли её делать сейчас или немного подождать, если есть какое-то физическое недомогание. А вице-губернатор Свердловской области утверждал, что не знает случаев смертельного исхода после вакцинации. Смерть после прививки от COVID-19? Уральский эксперт рассказал о последствиях вакцины

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter