Двукратной вакцинации будет недостаточно в борьбе в новым штаммом COVID-19 «омикрон»

Наилучший результат в борьбе с омикроном показали те, кто не только переболел предыдущими версиями коронавируса, но и поставили прививку, сообщает медик. Исследования коллег Соловьева из Швейцарии доказали, что новый штамм имеет своеобразную структуру, что говорит о его способности разрушать здоровые клетки.