Двукратной вакцинации будет недостаточно в борьбе в новым штаммом COVID-19 «омикрон»

Только двухфазная вакцинация и ревакцинация помогут побороть омикрон. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель лабораторных проектов ГК МЕДМА, уральский врач Александр Соловьев.
По словам медика, новый штамм коронавируса не будет нейтрализован полностью только после двухкомпонентной прививки. Потребуется ревакцинация, которая существенно увеличит уровень антител. При этом, у переболевших коронавирусом людей этого количества тоже недостаточно.
Наилучший результат в борьбе с омикроном показали те, кто не только переболел предыдущими версиями коронавируса, но и поставили прививку, сообщает медик. Исследования коллег Соловьева из Швейцарии доказали, что новый штамм имеет своеобразную структуру, что говорит о его способности разрушать здоровые клетки.
Ежедневно количество заболевших омикроном увеличивается. Сейчас новый штамм коронавируса зафиксирован уже в 60 странах.