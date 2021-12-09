Основные симптомы «омикрона» озвучил Роспотребнадзор

Штамм B.1.1.529 был выявлен в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. Ученые считают, что у данного штамма высокая скорость передачи и он устойчив к антителам переболевших или привитых граждан, но пока выводы делать рано. «Омикрон» был признан «вызывающим озабоченность».