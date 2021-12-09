Основные симптомы «омикрона» озвучил Роспотребнадзор

Основные симптомы «омикрона» озвучил Роспотребнадзор
Основные симптомы «омикрона» озвучил Роспотребнадзор
Сегодня, 13:08Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Основные симптомы при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» назвали врачи Роспотребнадзора РФ. Это сильная слабость, головная боль, кашель и потеря аппетита.

Эти симптомы также могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, пишет РИА «Новости».

Она добавила, что на данный момент информации о клинической картине «омикрона» недостаточно, но со временем ее станет больше.

Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, данных о проявлении «омикрона» у детей пока тоже мало. Однако врачи заметили, что у них чаще проявляется сыпь.

Штамм B.1.1.529 был выявлен в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. Ученые считают, что у данного штамма высокая скорость передачи и он устойчив к антителам переболевших или привитых граждан, но пока выводы делать рано. «Омикрон» был признан «вызывающим озабоченность».

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