Еще 371 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области

Еще 371 человек заболел коронавирусной инфекцией в Свердловской области. В общей сложности число зараженных с начала пандемии составляет 202,7 тысячи человек.

Большая часть случаев зафиксирована у жителей Екатеринбурга. Там инфекция выявлена у 186 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Остальные случаи приходятся на другие города региона, в том числе и Нижний Тагил. Отмечается, что 354 человека находятся в тяжелом состоянии, 206 из них направлены в реанимацию. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1,9 тысячи человек. Из больниц по выздоровлению за сутки с 9 по 10 января выписано 480 человек. Всего вылечившихся насчитывается 176,5 тысячи человек. Также подтверждено 20 летальных случаев. В общей сложности количество умерших составило 9,6 тысячи пациентов.

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