Екатеринбуржцы из-за коронавируса стали реже пользоваться общественным транспортом

Свердловские транспортники сравнивают 2022 год с 2020-м. Тогда пассажиропоток тоже снижался, и они терпели убытки. Потому что из-за коронавируса был всеобщий локдаун. Школьники сидели по домам, а работники большинства организаций работали удаленно.
Ситуация этого года схожая. За первый месяц зимы наполняемость автобусов упала на 22 процента, о чем заявил директор предприятия «Гортранс» Сергей Нугаев. По его словам, из-за введенных ограничений по коронавирусу многие пассажиры перешли на дистант. Среди них школьники, дошколята, работники предприятий и организаций всех форм собственности.
Прогноз на февраль — снижение пассажиропотока еще на 15%. А ведь это главный источник дохода перевозчиков, не считая субсидий, отметил перевозчик на совещании.
В этих условиях трудно сохранять коллектив. Гортрансу не хватает почти 40% водителей, кондукторов, механиков. С марта компания должна поднять работникам зарплату, но денег на это нет.
Нехватка пассажиров негативно сказывается и на свердловском метрополитене. По сообщению руководства организации, за прошлый месяц падение пассажиропотока составило 14,3%. Это больше, чем месяцем ранее. Потери за неделю февраля точно такие же, как и у Гортранса. Те самые 15%, сообщает Е1.