Екатеринбуржцы из-за коронавируса стали реже пользоваться общественным транспортом

Ситуация этого года схожая. За первый месяц зимы наполняемость автобусов упала на 22 процента, о чем заявил директор предприятия «Гортранс» Сергей Нугаев. По его словам, из-за введенных ограничений по коронавирусу многие пассажиры перешли на дистант. Среди них школьники, дошколята, работники предприятий и организаций всех форм собственности.