Екатеринбуржцы из-за коронавируса стали реже пользоваться общественным транспортом

Екатеринбуржцы из-за коронавируса стали реже пользоваться общественным транспортом
Екатеринбуржцы из-за коронавируса стали реже пользоваться общественным транспортом
Сегодня, 09:51Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Екатеринбуржцы из-за СOVID стали реже пользоваться общественным транспортом

Перевозчики в Екатеринбурге несут убытки из-за снижения пассажиропотока. По оценкам предпринимателей, на целом ряде автобусных маршрутов он упал на 22 процента.

Свердловские транспортники сравнивают 2022 год с 2020-м. Тогда пассажиропоток тоже снижался, и они терпели убытки. Потому что из-за коронавируса был всеобщий локдаун. Школьники сидели по домам, а работники большинства организаций работали удаленно.

Ситуация этого года схожая. За первый месяц зимы наполняемость автобусов упала на 22 процента, о чем заявил директор предприятия «Гортранс» Сергей Нугаев. По его словам, из-за введенных ограничений по коронавирусу многие пассажиры перешли на дистант. Среди них школьники, дошколята, работники предприятий и организаций всех форм собственности.

Прогноз на февраль — снижение пассажиропотока еще на 15%. А ведь это главный источник дохода перевозчиков, не считая субсидий, отметил перевозчик на совещании.

В этих условиях трудно сохранять коллектив. Гортрансу не хватает почти 40% водителей, кондукторов, механиков. С марта компания должна поднять работникам зарплату, но денег на это нет.

Нехватка пассажиров негативно сказывается и на свердловском метрополитене. По сообщению руководства организации, за прошлый месяц падение пассажиропотока составило 14,3%. Это больше, чем месяцем ранее. Потери за неделю февраля точно такие же, как и у Гортранса. Те самые 15%, сообщает Е1.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьтранспортавтобусобщественный транспортЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы