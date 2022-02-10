Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ковид-госпиталь с пневмонией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ковид-госпиталь с пневмонией
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ковид-госпиталь с пневмонией
Сегодня, 08:56Коронавирус COVID-19Фото: ЛДПР

Привитый от COVID-19 лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу

Лидера Либерал-демократической партии России Владимира Жириновского госпитализировали еще 2 февраля с подозрением на коронавирус. Но известно об этом стало только неделю спустя, когда информация о болезни политика просочилась в средства массовой информации.

Минздрав РФ официально подтвердил госпитализацию лидера российских либерал-демократов Владимира Жириновского. По сообщению ведомства от 9 февраля, 75-летний политик на протяжении примерное двух недель скрывал свое заболевание.

Как результат, коронавирусная инфекция спровоцировала пневмонию. У Владимира Жириновского, по оценкам врачей, поражено более 70% легочной ткани. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК.

Ранее главный либерал-демократ неоднократно заявлял о своей вакцинации. С его слов, всего он перенес восемь таких процедур.

Отказ Владимира Жириновского сразу госпитализироваться политологи связывают с нежеланием бросить тень на проводимую в стране прививочную кампанию от коронавируса. В настоящее время политик остается в больнице. По новым данным от Минздрава, болезнь спровоцировал штамм «омикрон».

Сюжеты:
Коронавирус
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