Ограничения по COVID-19 c 10 марта отменены в Свердловской области

По словам главы областного правительства, соответствующий указ уже подписан. Сделано это было не сразу, а только после консультаций с региональным Минздравом и территориальным управлением Роспотребнадзора. Когда появились исчерпывающие данные о снижении количества заболевших COVID-19.
Отныне свердловчанам разрешается ходить на концерты, стадионы, и посещать другие общественные места. QR-коды в музеях и государственных учреждениях больше не потребуются. Но масочный режим, тем не менее, в регионе решено сохранить. Как пояснил Евгений Куйвашев, до того момента, когда будет окончательная уверенность в снижении тенденции заболеваемости.
Напомним, в период с 8 по 9 марта суточное количество случаев заражения COVID-19 на Среднем Урале снизилось вдвое, составив чуть более 2,5 тысячи человек. А 10 марта этот показатель уже был равным менее 2,1 тысячи человек.