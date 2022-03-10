Ограничения по COVID-19 c 10 марта отменены в Свердловской области

Отныне свердловчанам разрешается ходить на концерты, стадионы, и посещать другие общественные места. QR-коды в музеях и государственных учреждениях больше не потребуются. Но масочный режим, тем не менее, в регионе решено сохранить. Как пояснил Евгений Куйвашев, до того момента, когда будет окончательная уверенность в снижении тенденции заболеваемости.