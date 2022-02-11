Более 5,7 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

5 796 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с 10 по 11 февраля в Свердловской области. Больше всего новых заболевших в Екатеринбурге – почти 1,1 тысяча человек.

481 госпитализированный пациент находится в тяжелом состоянии, из них 178 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили в областном оперштабе. Выздоровели от ковида и отправились домой 876 человек. Общее количество выздоровевших пациентов за время пандемии перешагнуло отметку в 200 тысяч человек, тогда как общее количество заболевших вплотную приблизилось к 275 тысячам. Умерло от опасного вируса за минувшие 24 часа – 10 свердловчан. В России с 10 по 11 февраля зарегистрировано почти 204 тысячи новых случаев COVID-19, летальных исходов – 722.

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