Более 5,7 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

Более 5,7 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
Более 5,7 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
Сегодня, 15:23Коронавирус COVID-19Фото: Pixabay
5 796 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с 10 по 11 февраля в Свердловской области. Больше всего новых заболевших в Екатеринбурге – почти 1,1 тысяча человек.

481 госпитализированный пациент находится в тяжелом состоянии, из них 178 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили в областном оперштабе. Выздоровели от ковида и отправились домой 876 человек. Общее количество выздоровевших пациентов за время пандемии перешагнуло отметку в 200 тысяч человек, тогда как общее количество заболевших вплотную приблизилось к 275 тысячам. Умерло от опасного вируса за минувшие 24 часа – 10 свердловчан.

В России с 10 по 11 февраля зарегистрировано почти 204 тысячи новых случаев COVID-19, летальных исходов – 722.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьстатистиказаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы