Детей с коронавирусом из Екатеринбурга перенаправляют в стационары соседних городов

Детей с коронавирусом из Екатеринбурга перенаправляют в стационары соседних городов
Детей с коронавирусом из Екатеринбурга перенаправляют в стационары соседних городов
Сегодня, 15:22Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

СМИ: детей с коронавирусом не принимают в больницах Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга сообщила о перенаправлении своей заболевшей коронавирусом дочери в Первоуральск.

Заболевшего ребенка бросило в жар 10 февраля. Когда температура у девочки поднялась до 38,7 градусов, мать вызвала скорую помощь. Фельдшер сделала экспресс-тест на коронавирус. У малышки оказался ковид.

Медик позвонила в детскую больницу, но там заявили об отсутствии мест. Машину перенаправили в медучреждение соседнего Первоуральска. Туда и отвезли заболевшую.

Мама девочки пребывает в растерянности. Женщина предполагает, что в детских больницах Екатеринбурга, где на 31 января было развернуто 305 коек, теперь нет ни одной свободной.

Специализированные стационары для лечения заболевших коронавирусом действуют в ДГКБ № 11, ГКБ № 40, и МКМЦ «Бонум» Екатеринбурга. Также ковидные отделения предусмотрены в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, и других городах, сообщает ЕАН.

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КоронавирусЕкатеринбург
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