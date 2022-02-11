Свердловчане попросили губернатора сохранить дистант для школьников

Свердловчане попросили губернатора сохранить дистант для школьников
Свердловчане попросили губернатора сохранить дистант для школьников
Сегодня, 15:52Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Жители Свердловской области попросили Евгения Куйвашева не спешить с отменой дистанта в школах.

Так, одна из обратившихся свердловчанок поблагодарила главу региона за введение удаленного обучения для учеников со второго по восьмой классы до 16 февраля и попросила не отменять его раньше.

На обращения жителей региона Евгений Куйвашев ответил, что в данный момент удаленка помогает бороться с заболеваемостью COVID-19, но также отметил важность посещения образовательных учреждений в плане обучения и социализации детей.

Если ситуация позволит, примем решение о прекращении дистанта. Но, если обстановка по-прежнему будет тревожной, удаленку для школьников придется продлить,подчеркнул глава региона.

Сюжеты:
Коронавирус
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Свердловская областьЕвгений Куйвашевшколыдистант
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