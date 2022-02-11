Свердловчане попросили губернатора сохранить дистант для школьников

Так, одна из обратившихся свердловчанок поблагодарила главу региона за введение удаленного обучения для учеников со второго по восьмой классы до 16 февраля и попросила не отменять его раньше.
На обращения жителей региона Евгений Куйвашев ответил, что в данный момент удаленка помогает бороться с заболеваемостью COVID-19, но также отметил важность посещения образовательных учреждений в плане обучения и социализации детей.
Если ситуация позволит, примем решение о прекращении дистанта. Но, если обстановка по-прежнему будет тревожной, удаленку для школьников придется продлить,подчеркнул глава региона.