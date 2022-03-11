Еще 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области

Оставшиеся случаи приходятся на остальные муниципалитеты региона, в том числе Нижний Тагил, Первоуральск, Горноуральский ГО, Верхнюю и Нижнюю Салду, Кушву.
Всего с начала пандемии подтверждено 395,6 тысячи случаев заболевания, сообщает оперштаб.
Отмечается, что 435 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 244 помещены в реанимацию. Количество больныз в состоянии средней тяжести составляет 2,8 тысячи человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 4,3 тысячи человек. Всего вылечившихся насчитывается 249,9 тысячи человек. Также подтверждено 8 летальных случаев. В общей сложности скончались 10,4 тысячи человек.