Еще 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области

Еще 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области
Еще 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области
Сегодня, 15:47Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
В Свердловской области за сутки с 10 по 11 марта подтверждено 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Большинство новых заболевших проживает в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 722 человек.

Оставшиеся случаи приходятся на остальные муниципалитеты региона, в том числе Нижний Тагил, Первоуральск, Горноуральский ГО, Верхнюю и Нижнюю Салду, Кушву.

Всего с начала пандемии подтверждено 395,6 тысячи случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Отмечается, что 435 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 244 помещены в реанимацию. Количество больныз в состоянии средней тяжести составляет 2,8 тысячи человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 4,3 тысячи человек. Всего вылечившихся насчитывается 249,9 тысячи человек. Также подтверждено 8 летальных случаев. В общей сложности скончались 10,4 тысячи человек.

Сюжеты:
ПригородВерхняя и Нижняя СалдаНижний ТагилПервоуральскКушваКоронавирус
Свердловская областьстатистикакоронавирус
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