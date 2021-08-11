О новом штамме COVID-19 рассказал представитель Минздрава РФ

О новом штамме COVID-19 рассказал представитель Минздрава РФ
О новом штамме COVID-19 рассказал представитель Минздрава РФ
Сегодня, 09:54Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Главный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев рассказал о новом штамме COVID-19 «Йота», который возник в Нью-Йорке.

Новый штамм увеличивает смертность на 82%, в особенности людей старше 45 лет. Также он, в отличие от других штаммов, передаётся на 25% быстрее, рассказал Токарев Ура.ру.

По его словам, новый штамм COVID-19 чаще вызывает различные заболевания, а также он может уходить от иммунного ответа.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что сведений об этом штамме на данный момент совсем немного и предсказать поведение «Йоты» сейчас трудно.

Крючков также утверждает, что сейчас мутация коронавирусной инфекции продолжится в штаммах «лямбда», «гамма» и «дельта».

Напомним, в сравнении с 2020 годом смертность от коронавируса в Свердловской области выросла на 546%. Последние несколько дней в области было зафиксировано более 500 новых случаев заражения коронавирусом.

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