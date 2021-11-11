Разрешить посещение ТЦ с 16 лет без родителей предложено свердловским властям

В новом указе об ужесточении ограничений из-за коронавируса власти запретили пускать в торговые центры несовершеннолетних, если с ними нет родителей или опекунов. Смягчить такую меру предложено и. о. губернатора Алексею Шмыкову.
Она считает, что подобное ограничение не вполне обосновано и справедливо.
Прежде всего речь, наверное, идет о Екатеринбурге. И здесь, как и в других городах, значительное число несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет являются студентами колледжей, техникумов и даже вузов, объяснила Елена Артюх.
Она добавила, что некоторые проживают в общежитии, а потому законных представителей рядом с ними нет. Многие, по словам омбудсмена, уже работают и сейчас они ограничены в правах.
Ограничение также не обосновано, по мнению Артюх, еще и потому, что исправить ситуацию может только вакцинация, которая несовершеннолетним на данный момент недоступна.
Напомним, что после введения QR-кодов между людьми чаще стали происходить конфликты. Одним из последних в Нижнем Тагиле стал отказ охранника пропустить посетительницу ТРЦ «Кит» внутрь при наличии QR-кода и паспорта. Причиной стал сбой устройства для считывания кодов.