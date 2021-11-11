Штрафы за уход из дома получили двое заболевших COVID-19 жителей Карпинска

Штрафы за уход из дома получили двое заболевших COVID-19 жителей Карпинска
Штрафы за уход из дома получили двое заболевших COVID-19 жителей Карпинска
Сегодня, 17:11Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Двое жителей Карпинска получили штрафы по 15 тысяч рублей каждый за нарушение режима самоизоляции во время заболевания коронавирусом.

Оба гражданина находились под наблюдением врачей в связи с заболеванием коронавирусом. Им также были выданы предписания о соблюдении режима самоизоляции по месту жительства до выздоровления. Кроме того, они были уведомлены о том, что за нарушение грозит ответственность, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Когда врачи решили посетить пациентов на дому, оказалось, что они отсутствуют. Как сообщили домочадцы, один из них оказался в саду, а второй на работе. Данные об этом были сразу отправлены в Роспотребнадзор для составления протокола.

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