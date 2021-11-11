Терять память после прививки от COVID-19 начал пенсионер из Екатеринбурга

Терять память после прививки от COVID-19 начал пенсионер из Екатеринбурга
Терять память после прививки от COVID-19 начал пенсионер из Екатеринбурга
Сегодня, 13:41Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
После прививки от коронавируса пенсионер из Екатеринбурга начал терять память. Врачи провели МРТ и выяснили, что у пациента рак мозга.

Причиной резкого ухудшения состояния могла стать вакцинация, объяснил родственникам врач свердловского онкоцентра, пишет Е1.

Дедушка начал терять память после прививки от ковида, но это [связь между потерей памяти и прививкой] не факт. По крайней мере, после вакцинации всё стало заметнее для окружающих, что и стало причиной для МРТ. Месяц назад дедушке сделали операцию, вырезали опухоль, рассказал внук пенсионера.

Он отметил, что во время общения с врачом-онкологом несколько дней назад зашел разговор о вакцинации. Врач не рекомендовал ставить прививку.

В Свердловском областном онкологическом диспансере сообщили, что при прохождении лечения от рака вакцинацию рекомендуется отложить, так как в этот момент организм еще ослаблен. Принимать решение о вакцинации пациент должен вместе с врачом, который даст оценку состоянию и при необходимости направит на дообследование, добавляют в диспансере.

Если же врач, по словам специалистов, принимает решение об отказе от вакцинации, то оформляется медотвод.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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