Коронавирус подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области

Коронавирус подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области
Коронавирус подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области
Сегодня, 17:21Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
661 случай новой коронавирусной инфекции зафиксирован на 11 декабря в Свердловской области. Наибольшее количество заболевших – в столице Урала.

Екатеринбург продолжает лидировать по суточной заболеваемости COVID-19

Коронавирус за последние сутки подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области. В Екатеринбурге количество вновь заболевших равно 160 случаям. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 186,7 тысячи свердловчан. На 11 декабря 636 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, из них – 409 в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 326 свердловчан.

В целом по России суточный прирост больных новой коронавирусной инфекцией составил почти 30,3 тысячи случаев. Общее количество инфицированных COVID-19 россиян приблизилось к 9 миллионам 987 тысячам случаев.

За сутки от коронавируса скончались 35 свердловчан

Статистика смертности от SARS-CoV-2 имеет по-прежнему высокие показатели – 35 жителей Свердловской области скончались от коронавируса за последние сутки. Общее число летальных исходов в регионе составляет 8 790 случаев.

Суточный показатель смертности в целом по России составляет 1 171 случай. Общее количество умерших от коронавируса россиян равно 288,3 тысячи человек.

По выздоровлению от COVID-19 с больничных листов выписано 460 свердловчан

Суточный прирост выздоровевших по России составил 36,4 тысячи случаев. Общее количество выписанных по выздоровлению от коронавируса жителей Свердловской области составляет 162 тысячи случаев, по России в целом – почти 8 миллионов 710 тысячи случаев.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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