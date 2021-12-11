Коронавирус подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области

Екатеринбург продолжает лидировать по суточной заболеваемости COVID-19
Коронавирус за последние сутки подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области. В Екатеринбурге количество вновь заболевших равно 160 случаям. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 186,7 тысячи свердловчан. На 11 декабря 636 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, из них – 409 в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 326 свердловчан.
В целом по России суточный прирост больных новой коронавирусной инфекцией составил почти 30,3 тысячи случаев. Общее количество инфицированных COVID-19 россиян приблизилось к 9 миллионам 987 тысячам случаев.
За сутки от коронавируса скончались 35 свердловчан
Статистика смертности от SARS-CoV-2 имеет по-прежнему высокие показатели – 35 жителей Свердловской области скончались от коронавируса за последние сутки. Общее число летальных исходов в регионе составляет 8 790 случаев.
Суточный показатель смертности в целом по России составляет 1 171 случай. Общее количество умерших от коронавируса россиян равно 288,3 тысячи человек.
По выздоровлению от COVID-19 с больничных листов выписано 460 свердловчан
Суточный прирост выздоровевших по России составил 36,4 тысячи случаев. Общее количество выписанных по выздоровлению от коронавируса жителей Свердловской области составляет 162 тысячи случаев, по России в целом – почти 8 миллионов 710 тысячи случаев.