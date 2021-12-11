Коронавирус подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области

Коронавирус за последние сутки подтвердился еще у 661 жителя Свердловской области. В Екатеринбурге количество вновь заболевших равно 160 случаям. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 186,7 тысячи свердловчан. На 11 декабря 636 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, из них – 409 в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 326 свердловчан.