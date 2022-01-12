Почти 700 случаев штамма коронавируса «омикрон» выявлено в России

Почти 700 случаев штамма коронавируса «омикрон» выявлено в России
Почти 700 случаев штамма коронавируса «омикрон» выявлено в России
Сегодня, 18:15Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
О 698 случаях заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» в России сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Большинство зараженных «омикроном» находятся в Москве, рассказала Голикова. Она отметила, что, скорее всего, область примет на себя первый удар распространения. Предполагается также, что показатели заболеваемости и выявляемости могут быть превышены.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала всего о 305 случая заражения новым штаммом. Она заявила, что уже в 13 регионах выявлены заболевшие. На данный момент Свердловской области среди них нет.

Случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Мурманской, Ленинградской, Ростовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, а также Республиках Башкортостан и Ингушетия.

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