Чуть больше 2 тысяч случаев коронавируса подтвердилось у свердловчан за сутки

В Свердловской области зафиксировано почти 2,2 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции за последние сутки. При этом количество госпитализаций и летальных исходов продолжает снижаться.

Коронавирус продолжает сдавать свои позиции по суточной заболеваемости и смертности на Среднем Урале и в целом по России. Почти 2,2 тысячи свердловчан заболели COVID-19 за последние сутки Из них 576 приходится на жителей Екатеринбурга. В медучреждения региона госпитализировано еще 195 человек. В настоящий момент в реанимациях находятся 251 уралец, из них 191 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее количество госпитализированных свердловчан составляет 2,5 тысячи человек. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 397,8 тысячи жителей Свердловской области. Суточный прирост заболевших COVID-19 россиян составляет 48,1 тысячи случаев. Из них почти 6,8 тысячи больных были госпитализированы. Общее количество инфицированных коронавирусом россиян с начала пандемии составляет 17, 291 миллиона жителей России. От новой инфекции за сутки скончалось 7 уральцев По данным на субботу, 12 марта, от новой коронавирусной инфекции умерло еще 7 жителей Свердловской области. Общее количество летальных исходов составляет 10,4 тысячи свердловчан. Суточный прирост умерших от коронавируса в России равен 630 случаям. Общее количество умерших от коронавируса россиян равно 360,2 тысячи россиян. 5,2 тысячи уральцев выздоровели Новую коронавирусную инфекцию за последние сутки удалось побороть 5,2 тысячи уральцев. Общее количество переболевших COVID-19 жителей Свердловской области составляет 255,2 тысячи свердловчан. В России суточный прирост выздоровевших составляет 156,8 тысячи россиян. Суммарно за все время пандемии — 15,352 миллиона жителей России. Ограничения по COVID-19 c 10 марта отменены в Свердловской области

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