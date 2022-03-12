Чуть больше 2 тысяч случаев коронавируса подтвердилось у свердловчан за сутки

Коронавирус продолжает сдавать свои позиции по суточной заболеваемости и смертности на Среднем Урале и в целом по России.
Из них 576 приходится на жителей Екатеринбурга. В медучреждения региона госпитализировано еще 195 человек. В настоящий момент в реанимациях находятся 251 уралец, из них 191 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее количество госпитализированных свердловчан составляет 2,5 тысячи человек. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 397,8 тысячи жителей Свердловской области.
Суточный прирост заболевших COVID-19 россиян составляет 48,1 тысячи случаев. Из них почти 6,8 тысячи больных были госпитализированы. Общее количество инфицированных коронавирусом россиян с начала пандемии составляет 17, 291 миллиона жителей России.
По данным на субботу, 12 марта, от новой коронавирусной инфекции умерло еще 7 жителей Свердловской области. Общее количество летальных исходов составляет 10,4 тысячи свердловчан.
Суточный прирост умерших от коронавируса в России равен 630 случаям. Общее количество умерших от коронавируса россиян равно 360,2 тысячи россиян.
Новую коронавирусную инфекцию за последние сутки удалось побороть 5,2 тысячи уральцев. Общее количество переболевших COVID-19 жителей Свердловской области составляет 255,2 тысячи свердловчан.
В России суточный прирост выздоровевших составляет 156,8 тысячи россиян. Суммарно за все время пандемии — 15,352 миллиона жителей России.