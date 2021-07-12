Об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей рассказал врач в Екатеринбурге

Летом ситуация более-менее стабильная, но когда дети вернутся в школы и детские сады, будет очень много заболевших, пишет Е1 со ссылкой на врача.
По словам медика, тяжелее всего коронавирусом болеют подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Однако немало заболевших среди детей всех возрастов.
В редких случаях детям делают КТ. Необходимость в этом возникает тогда, когда пневмонию не получается вылечить путём терапии или если присутствуют некоторые сомнения при постановке диагноза. Самый существенный способ исследования детей — рентгенограмма органов грудной клетки и гематология.
Также врач сообщил, что если у ребёнка положительный результат ПЦР-теста, такая пневмония расценивается как «ковидная». У неё нет типичных для бактериальной пневмонии симптомов. Запахи у заболевших детей тоже пропадают.
Но если у ребёнка диагностирован ОРВИ, а его длительно лихорадит, нарастает кашель, то это может являться показаниями для госпитализации. Если ребёнок определяется в больницу с клиникой респираторной вирусной инфекции, его направляют в провизорный госпиталь, где у него берут мазок на коронавирус, вне зависимости от того, был ли у ребёнка контакт с заболевшим коронавирусом. И в зависимости от результата пациента определят либо в «чистое» отделение, либо в отделение, в котором лежат больные коронавирусом.
На данный момент детские ковидные отделения есть в трёх екатеринбургских больницах: ГКБ № 40, детской больнице № 11 и ОДКБ.
Сейчас помощь детям с подозрением на COVID-19 организована так же, как и раньше. Больных с подозрением на коронавирус и показаниями для госпитализации отправляют в провизорный госпиталь на базе больницы № 11.
Напомним, в Свердловской области установлен рекорд по по суточной заболеваемости коронавирусом. За период с 11 по 12 июля заболели еще 464 свердловчанина. Больше всего случаев — 120 — зафиксировано в Екатеринбурге. Случаев смерти на Среднем Урале зарегистрировано 14, а выписаны из больниц в связи с выздоровлением более 91 тысяч свердловчан.