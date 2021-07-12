Об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей рассказал врач в Екатеринбурге

Но если у ребёнка диагностирован ОРВИ, а его длительно лихорадит, нарастает кашель, то это может являться показаниями для госпитализации. Если ребёнок определяется в больницу с клиникой респираторной вирусной инфекции, его направляют в провизорный госпиталь, где у него берут мазок на коронавирус, вне зависимости от того, был ли у ребёнка контакт с заболевшим коронавирусом. И в зависимости от результата пациента определят либо в «чистое» отделение, либо в отделение, в котором лежат больные коронавирусом.