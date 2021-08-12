5 тысяч беременных переболели COVID-19 в Свердловской области

5 тысяч беременных переболели COVID-19 в Свердловской области
5 тысяч беременных переболели COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 10:22Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
5 012 беременных жительниц Свердловской области переболели коронавирусом. При этом в течение болезни женщины родились 775 детей.

Сейчас COVID-19 заражены 238 беременных. Все дети, матери которых переболели коронавирусом во время беременности, появились на свет здоровыми, сообщил It’s My City оперштаб Свердловской области по борьбе с COVID-19.

Также там отметили, что количество женщин, которые прививались от коронавирусной инфекции в период беременности, не выявляется.

Екатеринбургский эпидемиолог Александр Харитонов заявил, что в период третьей волны стало больше подтверждённых случаев болезни беременных. Их отправляют в больницы, но они часто оказываются в реанимации.

Напомним, свердловские врачи не исключают возможность четвёртой волны коронавируса в октябре 2021 года.

Сюжеты:
Коронавирус
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